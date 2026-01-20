NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fulton Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fulton Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Fulton Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,61 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Fulton Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 684,463 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 689,25 USD, da sich der Wert einer Fulton Financial-Aktie am 16.01.2026 auf 20,00 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +36,89 Prozent.

Fulton Financial wurde am Markt mit 3,61 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at