NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fulton Financial von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fulton Financial-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Fulton Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fulton Financial-Anteile an diesem Tag 19,40 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Fulton Financial-Aktie investiert hat, hat nun 51,546 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.07.2026 auf 24,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 264,95 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,49 Prozent erhöht.

Am Markt war Fulton Financial jüngst 4,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at