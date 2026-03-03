Fulton Financial Aktie
WKN: 922244 / ISIN: US3602711000
03.03.2026 16:05:13
NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fulton Financial-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fulton Financial-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Fulton Financial-Anteile bei 19,66 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 508,647 Fulton Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.03.2026 10 625,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,26 Prozent erhöht.
Fulton Financial wurde am Markt mit 3,74 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
