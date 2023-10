NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Garmin-Investment eingefahren

Vor 10 Jahren wurden Garmin-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Garmin-Anteile betrug an diesem Tag 47,61 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Garmin-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 21,004 Anteilen. Die gehaltenen Garmin-Papiere wären am 10.10.2023 2 264,44 USD wert, da der Schlussstand 107,81 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 126,44 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Garmin belief sich zuletzt auf 20,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at