NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Garmin-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Garmin-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.06.2016 wurden Garmin-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 42,08 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Garmin-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,376 Garmin-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 234,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 558,37 USD wert. Damit wäre die Investition um 458,37 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Garmin einen Börsenwert von 45,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at