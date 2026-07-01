NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Garmin-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Garmin-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Garmin-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 104,29 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Garmin-Aktie investierten, hätten nun 95,886 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Garmin-Papiers auf 237,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 776,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 127,77 Prozent gesteigert.

Am Markt war Garmin jüngst 45,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at