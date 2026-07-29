NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Garmin-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Garmin-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Garmin-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Garmin-Aktie letztlich bei 104,69 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Garmin-Aktie investiert, befänden sich nun 0,955 Garmin-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Garmin-Papiere wären am 28.07.2026 242,29 USD wert, da der Schlussstand 253,65 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 142,29 Prozent angezogen.

Garmin markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 46,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at