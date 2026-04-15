Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|Lohnende Garmin-Investition?
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15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Garmin-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Garmin-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 138,55 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Garmin-Aktie investierten, hätten nun 0,722 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 14.04.2026 auf 264,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 190,89 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 90,89 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Garmin belief sich jüngst auf 50,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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