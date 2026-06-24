NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Garmin-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Garmin-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden Garmin-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Garmin-Aktie bei 205,08 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,876 Garmin-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 152,77 USD, da sich der Wert eines Garmin-Papiers am 23.06.2026 auf 236,41 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,28 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Garmin belief sich jüngst auf 45,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at