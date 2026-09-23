NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Garmin eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Garmin-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 105,31 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Garmin-Aktie investiert, befänden sich nun 94,958 Garmin-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 284,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 031,62 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 170,32 Prozent angezogen.

Garmin wurde am Markt mit 53,91 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at