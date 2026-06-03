NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Garmin-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Garmin-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 106,47 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 9,392 Garmin-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 241,03 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 263,83 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 126,38 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Garmin belief sich zuletzt auf 45,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at