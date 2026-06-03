Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|Frühes Investment
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03.06.2026 16:04:19
NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Garmin-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 106,47 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 9,392 Garmin-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 241,03 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 263,83 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 126,38 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Garmin belief sich zuletzt auf 45,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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