NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Garmin von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Garmin eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Garmin-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Garmin-Anteile bei 42,71 USD. Bei einem Garmin-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,414 Garmin-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 21.04.2026 6 216,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 265,49 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 521,61 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Garmin betrug jüngst 51,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at