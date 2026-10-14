Garmin Aktie

Garmin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324

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Frühe Investition 14.10.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Garmin von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Garmin-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Garmin-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Garmin-Aktie bei 249,33 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Garmin-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,107 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 276,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 086,11 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,86 Prozent erhöht.

Garmin war somit zuletzt am Markt 51,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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