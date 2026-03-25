NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Garmin-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Garmin-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Garmin-Anteilen an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 38,97 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,566 Garmin-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Garmin-Anteile wären am 24.03.2026 618,71 USD wert, da der Schlussstand 241,11 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 518,71 Prozent.

Garmin erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 46,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at