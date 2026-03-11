NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Garmin von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Garmin-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Garmin-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 95,04 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Garmin-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,522 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 539,35 USD, da sich der Wert einer Garmin-Aktie am 10.03.2026 auf 241,34 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 153,94 Prozent angezogen.

Insgesamt war Garmin zuletzt 46,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at