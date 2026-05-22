NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So hoch ist die Gentex-Dividendenzahlung

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Gentex am 21.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,48 USD auszuschütten. Wie die Dividendenhistorie offenbart, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Die Gesamtausschüttung lässt sich Gentex 106,86 Mio. USD kosten. So sank die Gentex- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 3,24 Prozent.

Gentex-Dividendenrendite im Fokus

Letztlich notierte der Gentex-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 23,40 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Gentex-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2,06 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,67 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Gentex-Aktienkurs via NASDAQ 6,56 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 15,94 Prozent besser entwickelt als der Gentex-Kurs.

Gentex- Dividendenerwartung

Demzufolge würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen ohne Veränderung bleiben. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Rückgang auf 2,05 Prozent bedeuten.

Grunddaten der Gentex-Aktie

Die Dividenden-Aktie Gentex gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 4,899 Mrd. USD wert. Dividenden-Aktie Gentex verfügt über ein KGV von aktuell 13,37. 2025 setzte Gentex 2,534 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 1,74 USD.

Redaktion finanzen.at