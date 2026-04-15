Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
|Langfristige Performance
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gentex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Gentex-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,60 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Gentex-Aktie investiert hat, hat nun 6,410 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 21,95 USD gerechnet, wäre die Investition nun 140,71 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 40,71 Prozent vermehrt.
Der Gentex-Wert an der Börse wurde auf 4,77 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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