NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gentex von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Gentex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Gentex-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,80 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gentex-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 632,911 Gentex-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.03.2026 gerechnet (21,23 USD), wäre das Investment nun 13 436,71 USD wert. Das entspricht einem Plus von 34,37 Prozent.

Gentex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at