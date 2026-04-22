Gentex Aktie

Gentex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868891 / ISIN: US3719011096

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Lukratives Gentex-Investment? 22.04.2026 16:04:33

NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gentex von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Gentex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Gentex-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,75 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 45,977 Gentex-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 045,52 USD, da sich der Wert eines Gentex-Papiers am 21.04.2026 auf 22,74 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 4,55 Prozent vermehrt.

Gentex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,89 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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