NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gentex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Gentex-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Gentex-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Gentex-Aktie an diesem Tag bei 16,77 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Gentex-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,630 Gentex-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 205,13 USD, da sich der Wert einer Gentex-Aktie am 27.10.2026 auf 20,21 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,51 Prozent vermehrt.

Gentex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at