NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Gentex von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Gentex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Gentex-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,42 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Gentex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,485 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 155,90 USD, da sich der Wert eines Gentex-Papiers am 07.07.2026 auf 24,04 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,90 Prozent angezogen.

Gentex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at