Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
|Gentex-Anlage unter der Lupe
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13.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gentex-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Gentex-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Gentex-Papier bei 16,22 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Gentex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 61,652 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 416,15 USD, da sich der Wert eines Gentex-Papiers am 12.05.2026 auf 22,97 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 41,62 Prozent.
Der Börsenwert von Gentex belief sich zuletzt auf 4,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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