Gentex Aktie

Gentex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868891 / ISIN: US3719011096

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Performance unter der Lupe 03.06.2026 16:04:19

NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gentex-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Gentex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 03.06.2021 wurden Gentex-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Gentex-Anteile an diesem Tag 34,54 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Gentex-Aktie investiert hat, hat nun 28,952 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.06.2026 auf 24,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 713,09 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 28,69 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Gentex einen Börsenwert von 5,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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