11.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gentex von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die Gentex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Gentex-Aktie bei 35,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Gentex-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,808 Gentex-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 67,87 USD, da sich der Wert einer Gentex-Aktie am 10.02.2026 auf 24,17 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,13 Prozent abgenommen.
Gentex wurde am Markt mit 5,17 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
