Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
|Lukratives Gentex-Investment?
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gentex-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Die Gentex-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,21 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gentex-Aktie investiert, befänden sich nun 3,545 Gentex-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80,82 USD, da sich der Wert eines Gentex-Anteils am 08.09.2026 auf 22,80 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 19,18 Prozent.
Gentex wurde am Markt mit 4,88 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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