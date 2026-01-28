Gentex Aktie

Gentex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868891 / ISIN: US3719011096

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Gentex-Performance 28.01.2026 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gentex-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Gentex-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Gentex-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Gentex-Anteile an diesem Tag 27,92 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Gentex-Aktie investierten, hätten nun 35,817 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 854,23 USD, da sich der Wert eines Gentex-Papiers am 27.01.2026 auf 23,85 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 14,58 Prozent gleich.

Alle Gentex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gentex Corp.

mehr Nachrichten