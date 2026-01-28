Gentex Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gentex-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Gentex-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Gentex-Anteile an diesem Tag 27,92 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Gentex-Aktie investierten, hätten nun 35,817 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 854,23 USD, da sich der Wert eines Gentex-Papiers am 27.01.2026 auf 23,85 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 14,58 Prozent gleich.
Alle Gentex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
