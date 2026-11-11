Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
|Performance unter der Lupe
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11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gentex von vor 3 Jahren bedeutet
Am 11.11.2023 wurde die Gentex-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29,70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,367 Gentex-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 65,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,42 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 34,61 Prozent.
Insgesamt war Gentex zuletzt 3,98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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