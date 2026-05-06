Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
|Gentex-Anlage
|
06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Gentex-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Gentex-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Gentex-Aktie bei 35,63 USD. Bei einem Gentex-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,807 Gentex-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 64,36 USD, da sich der Wert einer Gentex-Aktie am 05.05.2026 auf 22,93 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35,64 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Gentex eine Börsenbewertung in Höhe von 4,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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