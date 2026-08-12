Gentex Aktie

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WKN: 868891 / ISIN: US3719011096

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Lohnende Gentex-Investition? 12.08.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gentex von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Gentex-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Gentex-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Gentex-Papier an diesem Tag bei 27,23 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Gentex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 367,242 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Gentex-Aktien wären am 11.08.2026 8 788,10 USD wert, da der Schlussstand 23,93 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12,12 Prozent.

Der Marktwert von Gentex betrug jüngst 5,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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