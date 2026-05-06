Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Frühes Investment
|
06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Geospace Technologies-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 7,49 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 133,511 Geospace Technologies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.05.2026 auf 8,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 186,92 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 18,69 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Geospace Technologies bezifferte sich zuletzt auf 118,25 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Geospace Technologies Corp
|
07.05.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
07.05.26
|Donnerstagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
06.05.26