NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Geospace Technologies-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Geospace Technologies-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 7,49 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 133,511 Geospace Technologies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.05.2026 auf 8,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 186,92 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 18,69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Geospace Technologies bezifferte sich zuletzt auf 118,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at