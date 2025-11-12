Geospace Technologies Aktie

WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090

Rentable Geospace Technologies-Anlage? 12.11.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Geospace Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Geospace Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,06 USD. Bei einem Geospace Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 76,570 Geospace Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Geospace Technologies-Anteile wären am 11.11.2025 2 175,34 USD wert, da der Schlussstand 28,41 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 117,53 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Geospace Technologies betrug jüngst 355,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

