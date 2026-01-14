Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Langfristige Anlage
|
14.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geospace Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Geospace Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Geospace Technologies-Aktie bei 4,56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,930 Anteilen. Die gehaltenen Geospace Technologies-Anteile wären am 13.01.2026 499,12 USD wert, da der Schlussstand 22,76 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 399,12 Prozent angewachsen.
Geospace Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 294,23 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
