Geospace Technologies Aktie

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WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090

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Frühe Investition 27.05.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geospace Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Geospace Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Geospace Technologies-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,88 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 170,068 Geospace Technologies-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 26.05.2026 auf 8,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 464,29 USD wert. Mit einer Performance von +46,43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Geospace Technologies belief sich zuletzt auf 104,71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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