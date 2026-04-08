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Geospace Technologies Aktie

Geospace Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090

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Frühe Anlage 08.04.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geospace Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Geospace Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Geospace Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 8,29 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Geospace Technologies-Aktie investierten, hätten nun 12,063 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 118,52 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Papiers am 07.04.2026 auf 9,83 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 18,52 Prozent.

Der Börsenwert von Geospace Technologies belief sich jüngst auf 160,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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