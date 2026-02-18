Geospace Technologies Aktie

Frühe Anlage 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geospace Technologies von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Geospace Technologies-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Geospace Technologies-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Geospace Technologies-Papier bei 10,32 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 968,992 Geospace Technologies-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 079,46 USD, da sich der Wert einer Geospace Technologies-Aktie am 17.02.2026 auf 9,37 USD belief. Damit wäre die Investition um 9,21 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Geospace Technologies belief sich zuletzt auf 124,78 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

