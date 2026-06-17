Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Frühe Investition
|
17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geospace Technologies von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Geospace Technologies-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,46 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Geospace Technologies-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,274 Geospace Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 411,23 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Anteils am 16.06.2026 auf 7,18 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 58,88 Prozent.
Der Geospace Technologies-Wert an der Börse wurde auf 94,99 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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