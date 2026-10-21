Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Investmentbeispiel
|
21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geospace Technologies von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde die Geospace Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,54 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 79,745 Anteile im Depot. Die gehaltenen Geospace Technologies-Papiere wären am 20.10.2026 351,67 USD wert, da der Schlussstand 4,41 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64,83 Prozent abgenommen.
Der Geospace Technologies-Wert an der Börse wurde auf 57,09 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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