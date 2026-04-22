NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Geospace Technologies-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Geospace Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Geospace Technologies-Aktie bei 15,73 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investierten, hätten nun 635,728 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 21.04.2026 6 033,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39,67 Prozent verringert.

Geospace Technologies war somit zuletzt am Markt 126,46 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at