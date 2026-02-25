Geospace Technologies Aktie

Geospace Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090

Lukrative Geospace Technologies-Investition? 25.02.2026 16:04:28

NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Geospace Technologies-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Geospace Technologies-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Geospace Technologies-Papier bei 10,04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,960 Geospace Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 91,24 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Papiers am 24.02.2026 auf 9,16 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,76 Prozent verringert.

Geospace Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 119,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

