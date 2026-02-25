Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Lukrative Geospace Technologies-Investition?
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Geospace Technologies-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Geospace Technologies-Papier bei 10,04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,960 Geospace Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 91,24 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Papiers am 24.02.2026 auf 9,16 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,76 Prozent verringert.
Geospace Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 119,13 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
