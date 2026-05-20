NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Geospace Technologies-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Geospace Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 17,21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,811 Geospace Technologies-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.05.2026 gerechnet (8,14 USD), wäre das Investment nun 47,30 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 52,70 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Geospace Technologies bezifferte sich zuletzt auf 104,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at