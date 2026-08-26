NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Geospace Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Geospace Technologies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Geospace Technologies-Aktie letztlich bei 9,46 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 057,082 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 909,09 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Anteils am 25.08.2026 auf 5,59 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 40,91 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Geospace Technologies belief sich zuletzt auf 69,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at