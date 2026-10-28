Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Lukrativer Geospace Technologies-Einstieg?
|
28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das Geospace Technologies-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,61 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Geospace Technologies-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 040,583 Geospace Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 693,03 USD, da sich der Wert einer Geospace Technologies-Aktie am 27.10.2026 auf 4,51 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 53,07 Prozent verringert.
Der Marktwert von Geospace Technologies betrug jüngst 58,42 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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