NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Geospace Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Geospace Technologies-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 28,41 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Geospace Technologies-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,199 Geospace Technologies-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 3,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,12 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 87,19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Geospace Technologies bezifferte sich zuletzt auf 49,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at