Geospace Technologies Aktie

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WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090

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Lukrativer Geospace Technologies-Einstieg? 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Geospace Technologies-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Geospace Technologies-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 18,55 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Geospace Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,391 Geospace Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 21,99 USD, da sich der Wert einer Geospace Technologies-Aktie am 03.11.2026 auf 4,08 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 21,99 USD entspricht einer negativen Performance von 78,01 Prozent.

Der Marktwert von Geospace Technologies betrug jüngst 53,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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