Vor 3 Jahren wurde die Geospace Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Geospace Technologies-Aktie letztlich bei 12,03 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Geospace Technologies-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 831,255 Geospace Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 876,14 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Papiers am 17.11.2026 auf 3,46 USD belief. Mit einer Performance von -71,24 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war Geospace Technologies jüngst 44,12 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at