Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Langfristige Investition
|
14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor einem Jahr bedeutet
Die Geospace Technologies-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Geospace Technologies-Aktie bei 23,43 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,268 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20,23 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Papiers am 13.10.2026 auf 4,74 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 79,77 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Geospace Technologies bezifferte sich zuletzt auf 59,14 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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