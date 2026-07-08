NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Geospace Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Geospace Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Geospace Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Geospace Technologies-Aktie an diesem Tag bei 8,00 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investierten, hätten nun 125,000 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 07.07.2026 auf 6,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 830,00 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 17,00 Prozent vermindert.

Geospace Technologies wurde am Markt mit 90,44 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at