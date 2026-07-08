NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geron-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Geron eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Geron-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Geron-Anteile betrug an diesem Tag 1,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Geron-Aktie investiert hätte, hätte er nun 724,638 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.07.2026 1 079,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,97 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Geron belief sich jüngst auf 922,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at