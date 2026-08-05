Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Lohnende Geron-Investition?
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05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geron-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 05.08.2021 wurde das Geron-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Geron-Anteile bei 1,28 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Geron-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7 812,500 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 1,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 468,75 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 4,69 Prozent.
Der Marktwert von Geron betrug jüngst 821,22 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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