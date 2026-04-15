NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geron-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Geron-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Geron-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Geron-Papier an diesem Tag 1,51 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 662,252 Geron-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 172,19 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,22 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Geron zuletzt 1,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at