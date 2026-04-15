Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Profitable Geron-Anlage?
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geron-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Geron-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Geron-Papier an diesem Tag 1,51 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 662,252 Geron-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 172,19 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,22 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Geron zuletzt 1,11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Geron Corp.
|
15.04.26
|Börse New York: Anleger lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
15.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geron-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geron von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
06.04.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
01.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: Hätte sich ein Geron-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet? (finanzen.at)
Analysen zu Geron Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Geron Corp.
|1,40
|-1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.